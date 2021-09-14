Театр «Современник» вернул в репертуар спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой

Москва, 14 сентября. Спектакль «Первый хлеб» со скандальным монологом Лии Ахеджаковой в адрес ветеранов возвращается на сцену московского театра «Современник». Постановку должны показать 3 и 4 октября.

Скандальная постановка с Ахеджаковой в главной роли возвращается в репертуар «Современника». Руководство театра даже выпустило афишу к спектаклю с новыми датами — 3 и 4 октября. Однако в пресс-службе заявили, что афиша на октябрь предварительная, поскольку худрук не принял окончательного решения по показам «Первого хлеба».

Постановка польского режиссера Бениамина Коца закрывала прошлый театральный сезон в «Современнике». После премьеры «Первого хлеба» разразился скандал из-за монолога исполнительницы главной роли Лии Ахеджаковой. Звезда советского кино играет пожилую женщину Нурию в майке с надписью Eminem, которая недавно проводила на войну единственного внука. Предчувствуя трагедию, пенсионерка идет на кладбище, где с нецензурной бранью обращается к покойным ветеранам, передает канал «360».

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Первыми на спектакль «Первый хлеб» пожаловались члены организации «Офицеры России». По их просьбе следственный комитет начал проверку постановки. Саму Ахеджакову обвинили в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также в циничной пропаганде ЛГБТ. За актрису вступились ее коллеги, в числе которых была и Инна Чурикова. Она заявила, что такой общественный резонанс говорит о высоком качестве и значении постановки.