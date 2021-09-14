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Сенатор Косачев: вопрос признания движения «Талибан» в РФ не фигурирует в повестке дня
Политика
Сенатор Косачев: вопрос признания движения «Талибан» в РФ не фигурирует в повестке дня
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 14 сентября. Россия не закрывается от диалога с Афганистаном, но вопрос признания талибов не фигурирует в повестке дня, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Российская позиция по Афганистану учитывает развитие событий в республике. В Москве понимают, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует территорию Афганистана, добавил сенатор.

«Вопроса о признании этого режима пока нет, в нашей, во всяком случае, повестке дня. Если я не ошибаюсь, ее нет в повестке дня и у подавляющего большинства других государств — членов по ООН», — уточнил Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что «Талибан» намерен поддерживать политические отношения с Россией и Китаем. Вопросы возможных предстоящих визитов будут решаться на двустороннем уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан косачев
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