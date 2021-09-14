Требование не вводить Навальному атропин в полете опровергает версию об «отравлении»

Доктор Филипп Якоби, прилетевший за Алексеем Навальным в Омск санитарным бортом, не брал в самолет большие запасы атропина и не вводил его пациенту, получив на то соответствующие инструкции из «Шарите». Об этом он рассказал немецкому журналисту-расследователю Лиане Тойеркауф, которая занималась происшествием с Навальным.

В аудиофрагменте, процитированном в стриме «Стена Сосновского», Тойеркауф говорит, что доктор Якоби постоянно находился в контакте с врачами «Шарите», имел с собой всего лишь шесть миллиграммов атропина и позже объяснял, что он не вводил их пациенту якобы потому, что его было слишком мало:

«В разговоре со мной Якоби подтвердил, что мог бы попросить омских врачей снабдить его нужным количеством, если бы у него было подозрение на отравление и введение атропина было бы необходимым. Но самое интересное: в «Шарите» он получил указание не давать Навальному атропин. Его ему дали для того, по словам Якоби, чтобы при проведении анализов в Берлине установить, давали ли русские врачи Навальному атропин».

Prt Scr youtube.com / Стена Сосновского

По мнению расследователя, это признание выводит на две версии: или они точно знали, что Навальный не был отравлен и не нуждается в атропине, или найти «русский» атропин в его анализах было важнее, чем спасти пациенту жизнь.

«В любом случае, если бы всерьез подозревали отравление, он бы получил громадные дозы атропина еще в Омске, он должен был получать его и во время полета», — заключает Тойеркауф.

Политолог Александр Сосновский склоняется к версии, что в «Шарите» знали, что Навальный не был отравлен ингибиторами холинэстеразы, к которым относится яд группы «Новичок», и потому дали соответствующие указания. Он напоминает, что в публичных комментариях атропин фигурирует только как антидот, с помощью которого Навальному спасли жизнь омские врачи, тогда как еще химик Леонид Ринк указывал, что введенной дозы недостаточно для этого.

Собеседник Сосновского Сергей Карнаухов заметил, что атропин применяется гораздо шире, в том числе и для премедикации перед хирургическими операциями и процедурами. Например, при подключении пациента к аппарату искусственного дыхания, что было сделано с Навальным, именно потому доза была невысокой. Но провокация с отравлением рассчитана не на тех, кто способен найти и почитать про использование атропина в медицинской практике, поэтому для обывателя сообщение, что Навальному кололи атропин, автоматически указывает на отравление.

«Речь идет о лжи, которая основана на лжи и построена на лжи, слова правды здесь нет. Поэтому надо понимать, что с момента, когда в деле появляется атропин, начинает разворачиваться полноценно спецоперация британцев со всем арсеналом, что у них имеется», — считает Карнаухов.

Филипп Якоби также рассказал, что Мария Певчих попросила его взять на борт бутылки якобы из номера Навального, чтобы не иметь проблем на российской таможне. Певчих постоянно проживает в Лондоне и на публике появилась только в сентябре прошлого года в связи с происшествием с блогером — ранее официально отдел расследований ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) возглавлял Георгий Албуров. На вероятную связь Певчих с британскими спецслужбами эксперты указывали и ранее.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.