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Пожарные заявили о «первых результатах» после пяти дней тушения лесных пожаров в Испании
Общество

Пять дней подряд испанские огнеборцы не могут потушить 7400 гектаров горящего леса. За это время эвакуировали более 3000 человек из шести населенных пунктов Испании. Не обошлось без жертв — погиб один из спасателей.

С огнем борются около тысячи пожарных и 51 самолет. На днях во время тушения из-за низкой видимости рухнул присланный на помощь вертолет. К счастью, никто из 19 членов экипажа не пострадал.

На четвертый день огонь разделился на два фронта, один из которых достиг долины Геналь, а другой продвинулся к Касаресу.

Пожарные предупредили, что доступная им вода для тушения скоро иссякнет. Ситуацию спасет только проливной дождь, который, как обещают синоптики, пройдет в ближайшие дни.

Ведется расследование причин ЧП. Премьер-министр Андалусии заявил, что все указывает на наличие поджигателя с дурными намерениями. Сильный ветер и сухая погода поспособствовали распространению пожара на большую территорию.

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