Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Дни24»

Москва, 14 сентября. Независимое интернет-издание «Дни24» и Медиагруппа «Патриот» стали информационными партнерами.

«Дни24» освещают российские новости о политике, экономике, шоу-бизнесе и многих других сферах жизни граждан. Сотрудники издания регулярно публикуют эксклюзивные материалы и демонстрируют высокий уровень журналистики.

«Рад поприветствовать новых партнёров, издание «Дни24». Наши друзья оперативно и качественно освещают все самые важные события, происходящие в России и за ее пределами», — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

СМИ намерены обмениваться эксклюзивным контентом, а также взаимно поддерживать друг друга в информационной поддержке актуальных мероприятий в России. Корреспонденты «Дней24» активно освещают самые значимые и интересные события, добавил главред издания Куршаков Дмитрий.

Медиагруппа «Патриот» сотрудничает со многими СМИ по всей России. «Актуальные новости» стали новым партнером медиахолдинга 10 сентября 2021 года.