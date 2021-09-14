Юрий Лоза отреагировал на участие Никиты Преснякова в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Некоторые пользователи в соцсетях назвали бездельником 30-летнего музыканта Никиту Преснякова, сына заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте и внука певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В ответ на это музыкант заметил, что в настоящее время занят в подготовке к участию в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с ФАН прокомментировал упреки подписчиков в сторону Преснякова и рассказал, чем он занимался в свои 30 лет.

«Это разные вещи. Тут фамилия известного клана. У него [Никиты Преснякова] — одна история, я же был предоставлен сам себе. Мне было не до "Ледниковых периодов". Нужно было зарабатывать, платить за жилье», — сообщил поэт-песенник.

Юрий Лоза поделился, чем занимался в том же возрасте, чтобы прокормить себя.

«В 30 лет я уже работал вовсю на эстраде. Это был 1984 год. Я пять лет был участником группы "Интеграл" с Алибасовым и потом работал в коллективе "Зодчие" в Тюменской филармонии. До этого прошел кабацкую школу в Алма-Ате. Учился в университете, в музыкальном училище. Работал в бюро добрых услуг — свадьбы играл», — рассказал собеседник ФАН.

instagram.com / @npresnyakov

В завершение он рассказал подробности того, как проходила его «учеба в кабацкой школе». Она многому научила Юрия Лозу, поскольку в этой сфере нужно было быстро заучивать новые песни и исполнять их близко к оригиналу.

«Работа в ресторане специфическая. В филармонии делается программа, и ты по ней работаешь, а в ресторане ты не знаешь, что тебе закажут, поэтому нужно уметь играть все. Там, где я был солистом, было даже такое правило: если мне один раз заказали песню и я ее не знаю, то ничего не следовало, а вот если на следующий день ситуация повторялась, то я лишался части гонорара. Уже на следующее утро я бежал искать нужную песню в каких-то сборниках. Кабацкая школа научила многому. Чтобы песню заказали в следующий раз, ты должен ее спеть очень близко к оригиналу, со всеми тонкостями», — рассказал композитор.

Ранее Юрий Лоза в беседе с ФАН высказался против участия группы ABBA в Евровидении. По словам собеседника, легендарный шведский квартет уже давным-давно всем все доказал.