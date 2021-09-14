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Аналитик NI спрогнозировал российскому истребителю Checkmate популярность на флоте

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 14:25
Армия
Аналитик NI спрогнозировал российскому истребителю Checkmate популярность на флоте
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Вашингтон, 14 сентября. Российский легкий истребитель Checkmate может получить большую популярность на флоте благодаря своей конструкции, считают американские аналитики.

Перспективный истребитель Су-75 Checkmate, оснащенный одним двигателем, был впервые представлен широкой публике в ходе международного авиасалона МАКС-2021, напомнил военный эксперт из США Тревор Филсет, эксклюзивный перевод статьи которого для портала The National Interest представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, презентация крылатой машины позволила подробно изучить конструкцию самолета, в которой есть некоторые любопытные особенности.

Одной из отличительных черт истребителя стал необычный размер крыльев, что говорит о планах компании «Сухой» предложить этот самолет Военно-морскому флоту России для использования в качестве палубной крылатой машины для авианосца «Адмирал Кузнецов», предположил эксперт. Кроме того, РФ может поставлять Checkmate за рубеж тем странам, которые уже используют продукцию компании, считает Филсет.

Большие крылья обычно характерны для истребителей, предназначенных для взлета с коротких аэродромов или палуб авианосцев, объяснил журналист. В пример он привел палубную версию американского самолета F-35C, крылья которого имеют увеличенные габариты в сравнении с базовым вариантом. Автор публикации подчеркнул, что в случае использования Су-75 в качестве палубного истребителя большие крылья положительно скажутся на его способности взлетать с палубы «Адмирала Кузнецова». По его мнению, Checkmate может получить «морскую жизнь» и стать весьма популярным на флоте, однако если ВМФ РФ все же не заинтересуется самолетом, то он вполне может сделать карьеру и в Воздушно-космических силах России, резюмировал журналист.

Ранее коллега Филсета Марк Эпископос в своей статье спрогнозировал успех Су-75 на международном рынке вооружений. По его мнению, российский легкий истребитель может обойти всех конкурентов западного производства и выбиться в лидеры. Эксперт заявил, что обрести мировую популярность самолету помогут его характеристики и техническое оснащение.

Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия не намерена привлекать иностранные инвестиции для создания Су-75, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что РФ сама профинансирует программу разработки крылатой машины, однако зарубежные партнеры получат возможность в нее вложиться.

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