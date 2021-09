Евросоюз предостерег от эскалации вооруженного конфликта в Ливии

Брюссель, 14 сентября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об опасности возобновления вооруженного насилия в Ливии. Такой вывод он сделал после поездки в Триполи.

В статье, которую глава европейской дипломатии опубликовал в своем личном блоге, рассказывается о будущем политического процесса. Нынешнее урегулирование, по его словам, является заложником «разногласий», затрудняющих реализацию намеченного сценария.

Боррель сказал, что страна сейчас находится на распутье. При этом он подтвердил, что от ее стабильности зависит положение всего региона.

During my visit to Libya, I was reminded again: nothing can contribute as effectively to achieving our priorities in the region as the promotion of peace and stability in this country. Read my new blog post: https://t.co/F30A8OZxs7 pic.twitter.com/mRGMKkRR9d