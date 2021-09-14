Евросоюз предостерег от эскалации вооруженного конфликта в Ливии

Брюссель, 14 сентября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об опасности возобновления вооруженного насилия в Ливии. Такой вывод он сделал после поездки в Триполи.

В статье, которую глава европейской дипломатии опубликовал в своем личном блоге, рассказывается о будущем политического процесса. Нынешнее урегулирование, по его словам, является заложником «разногласий», затрудняющих реализацию намеченного сценария.

Боррель сказал, что страна сейчас находится на распутье. При этом он подтвердил, что от ее стабильности зависит положение всего региона.

«Имея территорию размером с Францию, Испанию, Италию и Германию, вместе взятыми, с населением всего семь миллионов человек и крупнейшими запасами нефти в Африке, судьба Ливии может повлиять на весь регион, как положительно, так и отрицательно», — сказал политик.

During my visit to Libya, I was reminded again: nothing can contribute as effectively to achieving our priorities in the region as the promotion of peace and stability in this country. Read my new blog post: https://t.co/F30A8OZxs7 pic.twitter.com/mRGMKkRR9d — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 13, 2021

Дипломат возложил ответственность за будущее государства на его руководство. Он указал, что в стране немало проблем, с которыми необходимо разобраться, в том числе отсутствие контроля над большей частью территории и неутвержденный госбюджет.

«Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба является основным действующим лицом, ответственным за обеспечение успеха политического процесса в этой чрезвычайно сложной обстановке», – добавил Боррель.

Верховный представитель ЕС подчеркнул важность того, чтобы текущий переходный период завершился проведением всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря. Он признал, что путь к этому чреват трудностями. Для их разрешения необходимы огромные усилия со стороны ливийцев и международного сообщества.

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

На прошлой неделе дипломат посетил Триполи, где переговорил с членом Президентского совета Мусой аль-Куни и министром иностранных дел Правительства национального единства Наджлой Мангуш. Во время встреч рассмотрены вопросы защиты границ, нелегальной миграции и предстоящего избирательного процесса.

Опасения, высказанные Боррелем, небезосновательны. В начале августа появились сообщения о возрождении организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) на западе и юге Ливии. Несколько дней назад силовики арестовали высокопоставленного члена террористической группировки в Бани Валиде.

Ранее о формировании зоны нестабильности в регионе предупреждал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. В начале лета он представил документальный фильм, в котором рассказывается об угрозе террористического хаба на юге североафриканской страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.