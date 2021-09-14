Египет подготовит полицейских Судана для борьбы с «Братьями-мусульманами»

Каир, 14 сентября. Египет завершает обучение суданских полицейских по противостоянию запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Трехнедельная программа подходит к концу, сообщает издание Al Monitor.

Официальный представитель МВД заявил 23 августа, что ведомство отправило 105 офицеров в Каир для повышения квалификации «по вопросам уголовного расследования, охраны VIP-персон и операций по обеспечению внутренней безопасности».

«Этот курс проводится в контексте учебного протокола, подписанного с египетскими полицейскими силами. Он включает управление боевыми операциями на открытой местности и борьбу с беспорядками», — говорится в сообщении.

Программа, рассчитанная на три недели, подразумевает «обучение пяти сотрудников из Хартума навыкам охраны важных персон от покушений на убийство». Также каирские коллеги взяли на себя организацию нескольких спортивных и культурных мероприятий и посещение туристических объектов.

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Египет помогает Судану в поддержании стабильности. Радикалы, включая «Братьев-мусульман», устраивают на территории государства беспорядки и погромы.

Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что эти события негативно сказываются на жизни граждан.

«Безопасность и стабильность Судана являются неотъемлемой частью безопасности и стабильности Египта», — убежден лидер.

Бывший помощник министра внутренних дел республики Мухаммед Нур ад-Дин добавил, что Каир стремится укрепить положение правоохранительных учреждений в арабских странах, особенно в соседних.

«МВД Египта регулярно организует учебные курсы для сотрудников и курсантов суданской полиции в рамках сотрудничества в области безопасности между двумя странами», — уточнил он.

Представитель ведомства обратил внимание, что Каир и Хартум сталкиваются с подрывной деятельностью экстремистов из организации «Братья-мусульмане», поэтому объединение усилий в этой области необходимы двум государствам.

«Египетская армия также обучает военнослужащих из Судана. Они проводят совместные учения для защиты границ, укрепления безопасности и военных институтов», — подытожил он.

Каир и Хартум в мае провели совместные военные учения «Защитники Нила». Маневры включали в себя несколько теоретических и практических презентаций для унификации боевых концепций и обмен опытом в области подготовки.

1 Организация запрещена на территории РФ.