Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Москва, 14 сентября. Сумма штрафов, которые Telegram должен выплатить в России, достигла 35 миллионов рублей.

Мессенджер Telegram обвинили в неудалении запрещенного на территории России контента, это правонарушение предусмотрено статьей 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановлением мирового судьи Таганского районного суда г. Москвы для Telegram был назначен штраф в 9 миллионов рублей.

В суде ранее предупреждали, что такая ситуация может произойти из-за отказа компаний выполнять требования российского законодательства.