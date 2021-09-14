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Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 14:24
Происшествия
Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 14 сентября. Сумма штрафов, которые Telegram должен выплатить в России, достигла 35 миллионов рублей.

Мессенджер Telegram обвинили в неудалении запрещенного на территории России контента, это правонарушение предусмотрено статьей 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановлением мирового судьи Таганского районного суда г. Москвы для Telegram был назначен штраф в 9 миллионов рублей.

В суде ранее предупреждали, что такая ситуация может произойти из-за отказа компаний выполнять требования российского законодательства.

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