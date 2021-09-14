Победитель US Open Медведев был рад поздравлениям Путина

Москва, 14 сентября. Известный российский теннисист Даниил Медведев заявил, что поздравления президента Владимира Путина добавили радости к его победе на Открытом чемпионате США (US Open).

Медведеву очень приятно, что глава государства и члены правительства следят за событиями в мире спорта. В особенности, когда в них участвуют представители России.

«Очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно», — поделился теннисист с РИА Новости.

Победа на американском турнире, за которую он получил 2,5 млн долларов, не предел мечтаний Медведева. Спортсмен хочет стать первой ракеткой мира и готов над этим много работать.

В финале US Open Медведев оказался сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича. Россиянин не уступил ему ни в одном сете (6:4, 6:4, 6:4), пишет «Вечерняя Москва». В конце матча уставший Медведев упал на корт и с высунутым языком и пролежал несколько минут.