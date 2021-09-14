Учения «Запад-2021»: почему страны НАТО боятся и завидуют России

Стратегические учения армий России и Белоруссии проводятся раз в два года. В этом году маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии. К тактическим действиям были привлечены контингенты армий Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба руководства были представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. Наблюдателями выступили военные из Вьетнама, Мьянмы и Китая.

Накануне президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021». Лидеру России продемонстрировали действия подразделения боевых роботов и применение новейшей БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Всего в учениях «Запад-2021» принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 200 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Несмотря на то, что «Запад-2021» носит сугубо оборонительный характер, действия российских и белорусских военных всерьез обеспокоили страны Североатлантического альянса. Так, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что маневры каким-то образом «угрожают» его стране.

Федеральное агентство новостей /

Стоит напомнить, страны НАТО постоянно проводят учения близ границ Российской Федерации. 14 сентября в Одессе начались совместные с НАТО командно-штабные учения «Нерушимая устойчивость», целью которых является «противодействие гибридным угрозам» критической инфраструктуре в Черноморском регионе. Кроме того, нередко иностранные государства откровенно провоцируют Москву: вспомнить хотя бы историю с британским эсминцем Defender у российской границы в районе мыса Фиолент (Республика Крым).

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в интервью Федеральному агентству новостей оценил ситуацию с заявлениями иностранных военных, а также рассказал, почему учения России и Белоруссии так беспокоят НАТО.

«Наши маневры «Запад-2021» подчеркивают систему обороны Союзного государства. Например, мы показываем, что Калининградскую область будем оборонять с нашими белорусскими братьями. В то же время система обороны Белоруссии более эффективна при поддержке России. Кроме того, мы наглядно демонстрируем, что у нас на вооружении находится абсолютно новейшая военная техника. Это тоже раздражает западные страны. Наша армия не может быть без учений, тем более когда у границ России находятся войска НАТО», — сказал собеседник ФАН.

фото пресс-службы МО /

Эксперт считает, что у России оборонительная доктрина, поэтому ее соседям нечего бояться. А заявления ближайших соседей, указал Перенджиев, по поводу учений приводят к мысли о том, что они уже давно хотят сдаться России.

«Кроме того, страны НАТО выстраивают вокруг России агрессивную инфраструктуру. Мы же демонстрируем, что можем дать эффективный отпор Альянсу. Поляки, прибалты, украинцы, высказываясь по поводу учений «Запад-2021», сами вынуждают их высмеивать. Все это очень похоже на то, что они сильно хотят сдаться России. У нас нет такого желания. Напомню, у нас оборонительная доктрина: мы расходуем столько сил и средств, сколько необходимо, чтобы дать мощный и эффективный ответ врагу», — резюмировал Александр Перенджиев.

Основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь состоялся в Нижегородской области на полигоне «Мулино» в присутствии Верховного главнокомандующего ВС страны, президента Российской Федерации Владимира Путина.