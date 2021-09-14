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Захарова назвала аномалией доклад евродепутатов о выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:59
Политика
Захарова назвала аномалией доклад евродепутатов о выборах в Госдуму
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 14 сентября. Поведение депутатов Европарламента (ЕП) является аномалией. К такому заключению пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Недавно комитет ЕП по иностранным делам подготовил доклад с призывом не признавать выборы в Госдуму России. Такой шаг удивил Захарову. Она напомнила, что сначала депутаты, если уверены в каких-либо нарушениях, должны были эти нарушения зафиксировать и оценить. Только после этого надо делать выводы.

«Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания думских выборов. — Прим. ред.), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», — отметила дипломат, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В докладе говорится, что ЕП должен не признать выборы, если в них найдут нарушения. За принятие документа проголосовали 56 человек.

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Избирательная система уже готова к голосованию.

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