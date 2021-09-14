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Россияне смогут проводить ряд финансовых операций по водительским правам
Экономика
Россияне смогут проводить ряд финансовых операций по водительским правам
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 14 сентября. Проект закона, позволяющий подводить отдельные финансовые операции по водительским правам, может быть принят до конца года, сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Документ предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации клиента в дополнение к паспортным данным. В случае принятия проекта, он вступит в силу через полгода. На данный момент в рамках упрощенной идентификации гражданин может использовать данные СНИЛС и ИНН, сообщают «Известия» со ссылкой на пояснение Минэкономразвития. Уточняется, что перечень операций с использованием упрощенной процедуры строго ограничен.

«В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов», — пишет «ФедералПресс».

Московская биржа, брокерские компании и российские банки собираются разработать курсы для начинающих инвесторов. Эти знания помогут пройти тест и получить доступ к сложным инвестпродуктам.

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