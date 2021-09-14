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Датский аналитик Матисен: растущая военная мощь России пугает Запад

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:35
Армия
Датский аналитик Матисен: растущая военная мощь России пугает Запад
Пресс-служба Западного военного округа

Копенгаген, 14 сентября. Российская военная мощь стремительно возросла за последние годы, что изрядно пугает Запад, заявил датский военный эксперт Клаус Матисен.

ВС РФ и Республики Беларусь проводят совместные масштабные маневры «Запад-2021», начавшиеся 10 сентября. Эти учения привлекли внимание журналистов датского издания Jyllands-Posten, которые выразили беспокойство из-за этого мероприятия. Они напомнили, что в маневрах принимают участие 200 000 военнослужащих, а также большое количество сухопутной, авиационной и морской техники. Аналитики считают, что таким образом Москва дает четкий сигнал западным конкурентам, значение которого сложно не понять.

Москва и Минск каждые четыре года проводят подобные маневры, отметили авторы публикации. По их мнению, эти учения для РФ якобы являются чем-то большим, чем просто тренировкой военных, так как подобным образом Россия может продемонстрировать всему миру успехи в оборонной сфере. Российские власти еще в 2008 году приступили к масштабной программе по перевооружению войск страны, ввиду чего ударная сила ВС РФ в последние годы сильно возросла, подчеркнули журналисты. Они сослались на мнение доцента Академии обороны Дании, эксперта по Вооруженным силам России Клауса Матисена, который обратил внимание на усиление военного потенциала Москвы и обеспокоенности Запада из-за этого.

«Запад обеспокоен тем, что Россия демонстрирует все большую и большую военную мощь», — сказал аналитик.

Ранее читатели британского издания Daily Express прокомментировали опасения Эстонии в связи с российско-белорусскими учениями. По их словам, Прибалтика сама должна заботиться о своей безопасности, а не рассчитывать на поддержку со стороны Лондона. Также они заявили, что США не способны начать войну с РФ по причине нехватки мужества.

Кроме того, российские войска впервые использовали боевые роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» в рамках маневров «Запад-2021», передает телеканал «360». Согласно заявлению представителей Министерства обороны РФ, бойцы использовали новинки для подавления живой силы условного противника, а также для поражения «вражеских» бронемашин.

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Все новости / Армия / Датский аналитик Матисен: растущая военная мощь России пугает Запад
россия белоруссия учения дания запад-2021 матисен
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