Вассерман назвал условие, при котором американские военные устроят в США госпереворот

США не рискнут начать прямой военный конфликт с другими державами и будут придерживаться тактики мелких пакостей. Таким мнением в беседе с ФАН поделился публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник оценил заявление экс-главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о гибели западной части мира из-за прямого конфликта Америки с Китаем и Россией.

«Я совершенно не сомневаюсь, что в случае полномасштабной ядерной войны проиграют в той или иной степени все, в том числе Соединенные Государства Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН). Именно потому, что эта перспектива вполне очевидна для всех заинтересованных лиц, вряд ли американцы переведут мелкие пакости, до которых они действительно очень горазды, в открытую войну», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что вполне верит в искренность опасений Джеймса Ставридиса.

«Думаю, дело не в саморекламе. Скорее всего, это предупреждение. Это заявление сделано, чтобы предостеречь страну и мир. ˂…˃ Угрозы и опасности предсказывают не для того, чтобы в них влезать, а для того, чтобы их обходить», — пояснил собеседник ФАН.

wikipedia.org / United States Department of Energy / Public Domain

В завершение он добавил, что даже если безумное решение о начале войны и будет принято в Белом доме, то подобный приказ все равно не будет выполнен.

«Там (в Америке. — Прим. ФАН) достаточно здравомыслящих людей, даже среди политиков. Я уж не говорю о том, что вменяемые военные предпочтут государственный переворот гибели всей своей страны», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил, чем грозит США завершившееся строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, теперь Китай может переключиться на работу на европейские конструкторские бюро вместо американских.