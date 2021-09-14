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«Мне с ним было абсолютно спокойно»: Мельникова рассказала о постельных сценах с Прилучным

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:34
Шоу-бизнес
«Мне с ним было абсолютно спокойно»: Мельникова рассказала о постельных сценах с Прилучным
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 14 сентября. Поклонники не сомневаются, что между актерами Дарьей Мельниковой и Павлом Прилучным вспыхнула искра на съемках эротического триллера «Соври мне правду».

Фильм «Соври мне правду» еще до премьеры успел наделать немало шума. После просмотра трейлера многие были поражены откровенностью сцен, в которых играют Павел Прилучный и Дарья Мельникова. Они так правдоподобно изобразили страсть на экране, что фанаты начали приписывать им роман. Пользователи Сети уверены, что между актерами, каждый из которых пережил развод, явно пробежала искра на съемочной площадке.

Сама Мельникова опровергает все домыслы об отношениях со звездой «Мажора». По ее словам, даже съемки в откровенных эпизодах она воспринимала как работу, поэтому воспринимала Прилучного исключительно как партнера. Актриса рассказала, что фильм «Соври мне правду» стал для нее первым опытом съемок в постельных сценах. С беспокойством Дарье Мельниковой помог справиться именно Прилучный, который разбавлял атмосферу на площадке шутками и «не переходил граней».

«Приходят два человека, и у них задача — играть любовников. Вы артисты, вы выбрали эту профессию, вы выбрали съемки в этом фильме. У меня от Паши исключительно ощущение полного профессионализма <...> мне было абсолютно спокойно», — призналась звезда в интервью Wmj.ru.

Павел Прилучный в программе «Вечерний Ургант» признался, что поначалу он тоже чувствовал себя не в своей тарелке, ведь нужно было «постоять голеньким» на глазах у 40 человек. По словам артиста, были сцены, когда он и Мельникова просили всех посторонних покинуть площадку — оставался только режиссер и оператор.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Мне с ним было абсолютно спокойно»: Мельникова рассказала о постельных сценах с Прилучным
кино отношения роман мельникова прилучный
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