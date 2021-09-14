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Чешский президент Земан оказался в больнице

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:41
Общество
Чешский президент Земан оказался в больнице
Global Look Press  /  Vit Simanek/CTK

Прага, 14 сентября. Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Об этом сообщил представитель лечебного учреждения.

Политика положили в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает газета Pravo. Он приехал около 11 часов по местному времени. С ним в больницу пришла супруга Ивана.

Земану 76 лет. Он страдает невропатией ног, из-за чего недавно пересел в инвалидное кресло. Президент часто жалуется на низкое артериальное давление. К тому же, у него ухудшился слух. Врачи часто обследуют его из-за диабета.

Недавно Милош Земан сообщил и прослушке со стороны контрразведки. Службы безопасности и информации следила за его помощником.

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