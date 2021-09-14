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Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:29
Общество
Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября
pixabay.com

Хельсинки, 14 сентября. Россияне смогут получать визы двух новых категорий в Финляндию с 1 октября, сообщил директор департамента консульских услуг МИД страны Паси Туоминен.

Прием желающих будет проходить по предварительной записи. Заявление на получение таких документов смогут получать все лица, которые попадали в ранее установленные категории для получения виз.

«Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория — это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», — уточнил Туоминен.

Привычные для россиян правила поведения могут значительно отличаться от правил финнов, предупредил автор блога «Путешествия налегке». По его мнению, туристам не стоит обнимать жителей Финляндии при встрече или делать им дорогие подарки.

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россия финляндия хельсинки
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