Новое 11 сентября: американцы «отметили» годовщину терактов стрельбой и убийствами

На прошедших выходных в США вспоминали жертв самого кровавого теракта в истории страны — террористических атак 11 сентября 2001 года. Однако для многих это не стало поводом отказаться от традиционной забавы, которой американцы предаются в выходные — стрельбе по многочисленным движущимся мишеням.

Иллинойс

Привычно высокий уровень насилия наблюдался на минувших выходных в Чикаго: представители городской полиции сообщают о 64пострадавших в результате стрельбы, девять из которых скончались.

В течение уик-энда в городе произошло два масс-шутинга, в ходе одного из которых была убита женщина, пять человек, включая 15-летнюю девушку, были ранены. Инцидент произошел в субботу, когда возле собственного дома расстреляли членов семьи, расходившихся после семейного праздника. В результате нападения был критически ранен член местной пожарной охраны Тимоти Эйланд, которому пуля попала в лицо.

Tonight, a Chicago fireman is in critical condition.



Shot in the face on the city’s south side while leaving a family party.



His 15 year old niece also struck by gunfire but expected to be okay. #Chicago #Crime #GunViolence @CFDMedia @ABC7Chicago pic.twitter.com/utKkW6mM9L — Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) September 13, 2021

Его 15-летняя племянница и еще четыре человека получили ранения. 42-летняя Шения Смит скончалась от полученных ранений в больнице.

Schenia Smith: Chicago Woman dies in mass shooting https://t.co/PAQx5fhXng — Gistvic Blog (@gvicsocial) September 13, 2021

«Молитесь за Чикаго. Слишком много, слишком много вооруженного насилия, и теперь это близко к дому. Очень, очень плохо», — заявила сестра Тимоти Эйланда Элишама Райт.

Полиция пытается найти причастных к совершенному преступлению.

NEW DETAILS: The search continues for the gunmen behind a mass shooting outside a birthday party in Chicago over the weekend. An off-duty firefighter is in "extremely critical condition." https://t.co/slc9I55OGN — FOX 32 News (@fox32news) September 14, 2021

В своем Twitter мэр Чикаго Лори Лайтфут отметила важную роль пожарных и полиции в событиях 11 сентября, когда сотрудники этих служб отдали свои жизни ради спасения людей. Видимо, сокращение бюджета полиции является, по ее мнению, выражением признательности общества перед сотрудниками чрезвычайных служб.

Many local firefighters and police officers voluntarily went to NYC in the aftermath to do what they have always done - put service over self to make our world a better place.



There is no way for us to repay the debt of gratitude that you are owed. ????????❤️



????: Heidi Zeiger pic.twitter.com/hjEpwXnhD0 — Mayor Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) September 11, 2021

В тот же день четыре человека были расстреляны из проезжавшего внедорожника. Сообщается, что один из пострадавших — 24-летний мужчина, скончался в результате полученного ранения. Еще трое жертв, которые получили огнестрельные ранения, находятся в больнице.

Дикий, даже по меркам Чикаго, случай произошел в городе в воскресенье: 37-летняя Феллон Харрис застрелила собственного 12-летнего сына из-за пропавшей карты памяти.

Mother accused of shooting, killing 12-year-old son in Chicago https://t.co/Sl8RollFV5 pic.twitter.com/8yo04gRv9W — WFLA NEWS (@WFLA) September 13, 2021

Полиция сообщает, что мать проводила «допрос с пристрастием», пытаясь выяснить у ребенка — не брал ли он пропавшую карту. По информации следствия, она дважды выстрелила в мальчика, пытаясь получить ответ. Второй выстрел стал для ребенка смертельным.

Горе-мамаша находится под арестом, ей грозит обвинение в убийстве первой степени.

Помимо 15-летней девочки и 12-летнего мальчика, жертвами стрельбы в Чикаго стали еще по крайней мере пятеро несовершеннолетних: двое подростков 12 и 13 лет были расстреляны из проезжавшего автомобиля, когда находились на крыльце дома; еще получил ранение, проходя через заправку, другой стал жертвой стрельбы, находясь у себя дома. К счастью, все они отделались лишь ранениями.

17-летний юноша вместе со своей 35-летней матерью были ранены после ссоры с прохожим, который в качестве аргумента решил применить пистолет.

Согласно полицейской статистике, с начала 2021 года в Чикаго из-за охватившей город эпидемии вооруженного насилия пострадал 261 несовершеннолетний, 41 из них погиб. В то же время, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за тот же период времени по всей стране от пандемии COVID-19 умерло 214 детей младше 17 лет. В штате Иллинойс жертвами пандемии стали 25 детей.

В пятницу полиции штата удалось задержать троих подозреваемых, причастных к расстрелу группы людей в Ист-Сент-Луис, который произошел накануне. В результате стрельбы ранения получили семь человек, включая одного ребенка.

«У них была цель. Я не знаю, каковы были их мотивы, но они стреляли не просто наугад», — говорит шеф городской полиции Кендалл Перри.

3 charged for shooting 7 people, including a child, in East St. Louis https://t.co/sElDO0B7ly — Super Straight Neanderthal Thinker (@straytski) September 12, 2021

По словам городских властей, подозреваемые в момент ареста находились в подвале частично разрушенного здания.

Миссури

В Вэллстоне, пригороде Сент-Луиса, жертвами стрельбы стали 30-летний мужчина и пятилетний ребенок. Они были ранены в субботу, 11 сентября. Сообщается, что 30-летний Арион Берс скончался на месте. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

30-year-old man killed, 5-year-old child wounded in weekend shooting (Wellston, Mo.): #GunSense https://t.co/aKX0Nn35Pg — Bob Jones (@EschewObfuse) September 13, 2021

Полиции удалось задержать предполагаемого стрелка. Ведутся следственные мероприятия.

В ночь на понедельник полиция Арнольда, еще одного пригорода Сент-Луиса, столкнулась с захватом заложников, когда вооруженный мужчина вломился в дом к своей бывшей возлюбленной.

41-летняя женщина, которую «Ромео» ранил из принесенного с собой ружья, и ее 79-летний родственник в течение нескольких часов пробыли в заложниках после того как на место происшествия прибыла полиция. К счастью для всех, инцидент удалось разрешить мирным путем: заложники были освобождены, а опасный воздыхатель сдался полиции.

Shooting victim rescued near Arnold as standoff with gunman ends peacefully pic.twitter.com/h9fprQfH3d — Kelley Hoskins FOX2 News St.Louis (@KelleyHoskins) September 13, 2021

Канзас

А вот в Топике полиция предпочла не вступать в переговоры с подозреваемым в убийстве 25-летней Дженнифер Моррис, которое было совершено в минувшую среду.

Сообщается, что сотрудники полицейского управления смогли выследить вооруженного подозреваемого — Джесси Лиса и застрелили его в момент задержания. В полицейском рапорте нет сведений о том пытался ли подозреваемый воспользоваться своим оружием.

Topeka police shooting leaves armed suspect injured, hospitalized https://t.co/YenIzJ4XPX — KSN News Wichita (@KSNNews) September 10, 2021

Виргиния

Не повезло и жителю округа Принс-Джордж, который также был застрелен сотрудниками правоохранительных органов возле одного из жилых комплексов. Сообщается, что мужчина ухаживал за своей матерью, которая живет здесь и регулярно навещал ее, однако в последнее время администрация комплекса запретила ему находиться на территории из-за «поведенческих проблем».

По информации, которая была предоставлена полицейским управлением, мужчина был застрелен прибывшим на место офицером после того, как достал пистолет и винтовку. Позже выяснилось, что оружие являлось «реалистичной копией».

A man is dead after an officer-involved shooting that took place outside of a building that the man had been previously banned from. Prince George’s County Police Chief Malik Aziz said that the man had “realistic replicas of a handgun and a long gun.”https://t.co/n6GIfcJoZg — WDVM 25 (@WDVMTV) September 10, 2021

Техас

В Сан-Антонио в результате перестрелки, которая завязалась между буйными посетителями ночного клуба и полицейскими, была ранена женщина, оказавшаяся под перекрестным огнем.

Сообщается, что в воскресенье охрана одного из местных ночных клубов выставила из заведения трех агрессивных посетителей после того, как они устроили в заведении потасовку. Выйдя на улицу, буйные гуляки не успокоились, а продолжили «веселиться» на парковке, из-за чего охранникам пришлось вызвать полицию. Однако вошедшие в раж граждане решили показать прибывшим на место офицерам, кто здесь хозяин и открыли огонь по стражам правопорядка; те начали отстреливаться, однако ранили случайную женщину, которая сидела в своей машине.

wikipedia.org / Marc Cooper / CC0

В итоге пострадавшую доставили в больницу, а агрессивные стрелки укатили с места происшествия на своем «мерседесе».

Днем ранее уличная ссора привела к смерти 34-летнего мужчины, который был застрелен 23-летним оппонентом на парковке многоквартирного дома.

Как позже пояснил задержанный убийца, ему показалось, что жертва достает пистолет, но в тот вечер молодость победила опыт и его рука оказалась быстрее.

BREAKING: A 34-year-old man is dead after an argument turned into a shooting in front of a Southeast Side apartment complex, according to San Antonio police. https://t.co/Qp9ZNqRuNX — KSAT 12 (@ksatnews) September 12, 2021

Джорджия

Посетитель одного из торговых центров Атланты был немного удивлен, когда, выйдя из магазина, увидел, что его автомобиль пытаются обчистить двое воришек. Увещевания, по его словам, не заставили преступников отказаться от своих планов. Тогда в ход пошел более веский довод в виде пистолета: один из незадачливых воришек остался лежать на асфальте, а второй, отстреливаясь, смог сбежать.

Тем не менее через некоторое время полиции удалось поймать беглеца, который был ранен в ходе перестрелки. Теперь ему грозит обвинение не только во взломе автомобиля, но и в гибели своего подельника.

Violent crime is absolutely out of control! Teen charged with murder in double shooting at Buckhead shopping center #ATL https://t.co/k4vNfrtHvc — OblanderGroup (@OblanderGroup) September 12, 2021

Пенсильвания

Двое подростков получили огнестрельные ранения в ходе конфликта, который возник между сверстниками на традиционном осеннем мероприятии — «катании на сене». Суть его заключается в катании на груженом сеном или соломой прицепе, в который запряжена лошадь или прицеплен трактор.

Согласно сообщению полиции округа Аллегейни, в результате инцидента 15-летний подросток был убит, а его товарища госпитализировали в критическом состоянии.

Полиция предполагает, что убийцей стал их сверстник 15-17 лет, который сбежал с места преступления.

Haunted Hills Hayride shooting: One teen killed and another wounded in Pennsylvania https://t.co/8uVzwrPZLj — TrueCrimeNewsFix (@crime_fix) September 13, 2021

«Наши искренние мысли и молитвы обращены к семьям жертв, связанных с бессмысленным актом насилия, который произошел на нашем мероприятии 11 сентября 2021 года. Конечно, трудно услышать, не говоря уже о том, чтобы пережить реальность потери любимого человека», — говорится в официальном обращении организаторов.

Эту фразу можно отнести не только к этому происшествию, но и ко всем остальным бессмысленным убийствам, которые произошли в США в выходные. Если даже годовщина величайшей национальной трагедии не заставляет американцев сплотиться, то можно лишь констатировать, что для многих американских граждан не осталось ничего святого. Хотя стоит признать, что в такой логике американское государство живет уже давно.