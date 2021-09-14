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Путин и Лукашенко по телефону подвели итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:20
Армия
Путин и Лукашенко по телефону подвели итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которых были подведены итоги учений «Запад-2021».

Как указала пресс-служба Кремля, помимо темы совместных стратегических маневров вооруженных сил двух стран, беседа президентов коснулась вопросов двусторонних отношений и ситуации в Афганистане.

«В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021"», — говорится в сообщении.

Ранее Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, на котором проводились практические занятия в рамках учений «Запад-2021». Именно на данном полигоне вместе с российскими и белорусскими бойцами совместные действия отрабатывали военные из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

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путин лукашенко учения запад-2021
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