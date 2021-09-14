Старейшины южных племен Ливии потребовали освободить всех политических заключенных

Триполи, 14 сентября. Совет шейхов и старейшин южных районов Ливии собрался в Сабхе для обсуждения дальнейшей судьбы страны на пути к мирной жизни. Об этом сообщает издание Libyas Channel.

В результате дискуссий главы племен пришли к согласию и написали коллективное письмо на имя премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы. Они потребовали освободить всех политических заключенных и сторонников убитого лидера Муаммара Каддафи.

«Бывший начальник разведки Абдалла ас-Сенусси, генерал-майоры Абдулла Мансур, Мансур Дау и Ахмед Ибрагим должны выйти из тюрьмы в рамках национального примирения», — говорится в заявлении.

По мнению шейхов и старейшин, содержание под стражей этих людей и других деятелей юга страны является продолжением политики «маргинализации и изоляции Феццана».

На прошлой неделе ливийские власти объявили об освобождении Саади Каддафи из тюрьмы. Он является третьим сыном бывшего лидера, убитого во время восстания 2011 года под руководством НАТО.

Президентский совет Ливии позже подтвердил выход на свободу ряда политических заключенных. Среди них оказался личный секретарь свергнутого руководителя североафриканского государства Ахмед Рамадан.