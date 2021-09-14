В Ноябрьске спасатели помогли заблудившемуся мужчине выйти из леса

Ноябрьск, 14 сентября. Спасатели помогли жителю Ноябрьска выбраться из леса. Он весь вечер блуждал и понял, что не сможет выйти самостоятельно.

Житель Ноябрьска заблудился в районе озера Ханто. Он долго блуждал по лесу, но когда понял, что ему не выбраться самостоятельно, позвонил в экстренные службы, сообщает издание «Север ПРЕСС».

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямалспас» выдвинулись на помощь северянину. Они обследовали лес, болота и спустя несколько часов нашли пропавшего. Периодически он выходил на связь, чтобы сориентировать спасателей о его местоположении. Поиски завершились успехом. Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. Он отказался от предложенной медицинской помощи и был доставлен домой.

Тем временем сотрудники МЧС помогли заблудившимся грибникам выйти из леса в Апатитах. Мужчина и женщина обратились по телефону в экстренную службу 112 и сообщили специалистам о своем приблизительном местонахождении. Когда спасатели вошли за ними в лес, грибники разошлись. Женщина нашла дорогу самостоятельно. Мужчина же отправился вглубь леса. Сотрудники МЧС обнаружили его с помощью специального звукового сигнала.