Российский политический и военный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич, недавно посетивший Сирию, считает, что союзнические отношения Москвы и Дамаска очень важны в первую очередь для совместной борьбы с терроризмом, который является главной угрозой миру. Ранее в СМИ появилась информация, что президенты Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве. Владимир Путин поздравил Башара Асада с прошедшим днем рождения, а также оценил результаты президентских выборов в Сирии и указал на главную проблему, которая на сегодня остается в САР.

«Результаты [президентских выборов] говорят, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — цитирует РИА Новости слова Путина, обращенные к Асаду.

По мнению президента РФ, главное, что мешает полному объединению Сирии, — это незаконно находящиеся на территории страны иностранные вооруженные формирования.

«Главная проблема, на мой взгляд, в том, что иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны», — указал Путин в беседе главой Сирии.

По мнению российского президента, это главное препятствие в восстановлении Сирии такими темпами, как это было бы возможным, если бы вся территория страны контролировалась ее законным правительством.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя российско-сирийские переговоры на высшем уровне, экс-сенатор Франц Клинцевич отметил, что ситуация в САР остается непростой.

«Сирия остается ключевой мишенью для атак международного терроризма, — отметил политик в беседе с ФАН. — К сожалению, кроме сирийской армии при поддержке российских военных с этой бедой никто не борется. США свою борьбу с террористической угрозой только обозначают, а по сути — потакают терроризму».

Клинцевич напомнил, как американские военные перевозили из одной сирийской провинции в другую десятки тысяч боевиков, чтобы те «боролись» с законным правительством страны.

«Именно по вине США мы сегодня имеем новые очаги террористической угрозы, — отметил Клинцевич. — Из-за этого Сирия остается очень уязвимой. К сожалению, с этой проблемой пока не удается справиться из-за двойных стандартов США и НАТО, военные которых незаконно присутствуют на сирийской территории. Это мешает правительству Башара Асада окончательно решить проблему терроризма на территории САР».

Собеседник ФАН еще раз напомнил, что иностранные войска находятся на территории Сирии незаконно, без мандата ООН и против воли официального Дамаска.

«Это прямое нарушение международного права, — говорит российский политик. — Кроме того, сегодня Запад пытается делить террористов на плохих и «хороших». Это началось с заявлений, что дескать в Сирии действуют не только террористические структуры, но и некая «умеренная оппозиция», с которой нужно сотрудничать ради свержения Асада. Так вот, это и есть политика двойных стандартов коллективного Запада! Не бывает «хороших» террористов!»

Федеральное агентство новостей /

Клинцевич также отметил, что несмотря на все призывы России к объединению в борьбе с террористической угрозой, коллективный Запад ничего для этого не делает. По словам экс-сенатора, вооружения на 85 миллиардов долларов, брошенные американцами при бегстве из Афганистана, могут уже в ближайшее время пополнить арсеналы боевиков.

«Именно политика коллективного Запада мешает руководству Сирии окончательно перейти к мирной жизни. США и их союзники пытаются свергнуть законного президента Асада и превратить Сирию в анклав террористических структур», — подчеркнул собеседник ФАН.

Франц Клинцевич предположил, что эти вопросы были в центре внимания во время встречи президентов России и Сирии.

«Естественно, мне никто о содержании этих переговоров не докладывал, это исключительно мои предположения, но, думаю, часть вышеперечисленных тем могла обсуждаться», — резюмировал Франц Клинцевич.

Сообщается, что в ходе переговоров президенты России и Сирии обсудили продолжение борьбы с терроризмом, который угрожает всему миру. Башар Асад также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19. Обсуждались и западные санкции против законного правительства Сирии, которые в первую очередь бьют по простым людям. Асад назвал эти санкции «античеловеческими».

Федеральное агентство новостей /

Россия начала оказывать Сирии военную помощь в борьбе с терроризмом в 2015 году по просьбе законного сирийского правительства. Благодаря российской поддержке удалось разгромить запрещенные в РФ террористические группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) и «Джебхат ан-Нусра»1. В настоящее время правительство Башара Асада контролирует более 90% сирийской территории, хотя в некоторых частях страны вылазки боевиков еще фиксируются.

1 Организация запрещена на территории РФ.