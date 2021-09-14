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Канадские активисты требуют освободить «самого одинокого в мире кита»
Общество

«Самый одинокий в мире кит» по кличке Киска более 40 лет живет в неволе в канадском парке развлечений недалеко от Ниагарского водопада. Последнее время животное замечали бьющимся о стены резервуара. Активисты считают это знаком и требуют отпустить косатку на волю. 

Киска родилась и выросла в океане, но в 1979 году, когда ей тогда было всего три года, косатку выловили у берегов Исландии и поселили в парке развлечений. В неволе у кита-убийцы родились пять детенышей, но все они трагически скончались в детстве. А десять лет назад она потеряла и своего кита-компаньона, который был продан в другой тематический парк в Сан-Диего.

Теперь Киска — единственная косатка в Канаде, до сих пор живущая в неволе. Последние несколько лет животное часто бьется о стекло своего резервуара в парке развлечений. Когда об этом стало известно широкой публике, зоозащитники стали регулярно проводить акции с целью освободить Киску. В прошлом месяце авторитетный американский журнал по защите прав животных One Green Planet подал петицию, в которой требовал перевезти кита в строящееся убежище в Порт-Хилфорде в канадской провинции Новая Шотландия.

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канада животные природа косатки
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