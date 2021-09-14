Ливия и Мальта подписали соглашение в области здравоохранения

Триполи, 14 сентября. Ливия и Мальта продолжают расширять сотрудничество в различных сферах. Мероприятие проходит в рамках недавней поездки премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы в Валлетту.

Министр здравоохранения Ливии Али аль-Занати встретился с коллегой Крисом Ферном в Триполи. Стороны подписали соглашение о партнерстве в области медицины между двумя странами.

Договоренность включает подготовку врачей, медсестер и парамедиков и направление ливийских пациентов на лечение в мальтийские больницы. Речь идет о людях с онкологическими, неврологическими и ортопедическими заболеваниями.

Соглашение также подразумевает помощь в управлении медицинскими центрами в североафриканском государстве с целью локализации оздоровительных мероприятий. Не исключается прибытие нескольких консультантов из Валлетты в Триполи, Бенгази, Мисурату, Сабху и другие города для проведения сложных операций.

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Накануне состоялась встреча министра транспорта ПНЕ Ливии Мухаммада аш-Шахуби с послом Мальты Чарльзом Салибой. Они обсудили возобновление авиасообщения между двумя странами с учетом мер предосторожности и обязательной вакцинации против коронавируса.

Во время переговоров стороны рассмотрели механизм предоставления разрешений на посадку и взлет для внеплановых рейсов авиакомпании Medavia, а также текущие процедуры, касающиеся виз для граждан дружественных государств.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба в минувшую пятницу посетил Мальту с рабочим визитом. В ходе беседы с коллегой Робертом Абелой и министром иностранных дел Эваристом Бартоло политики подписали ряд соглашений, включая увеличение объема инвестиций и другие.