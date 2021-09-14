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В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Узбекистана
Политика
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Узбекистана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обстановку в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств провели телефонные переговоры 14 сентября. Стороны обсудили сложившуюся на территории Афганистана ситуацию и условились о дальнейших личных контактах, сказано в сообщении президентской администрации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин обсудил Афганистан с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры политиков состоялись в Кремле. Главы государств также затронули тему развития двусторонних отношений Москвы и Дамаска.

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путин афганистан узбекистан
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