В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Узбекистана

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обстановку в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств провели телефонные переговоры 14 сентября. Стороны обсудили сложившуюся на территории Афганистана ситуацию и условились о дальнейших личных контактах, сказано в сообщении президентской администрации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин обсудил Афганистан с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры политиков состоялись в Кремле. Главы государств также затронули тему развития двусторонних отношений Москвы и Дамаска.