Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix

Лос-Анджелес, 14 сентября. Британская актриса Хейли Этвелл, которая встречается с Томом Крузом, получила предложение от создателей анимационного сериала про археолога Лару Крофт.

Американская стриминговая площадка Netflix сообщила, что Этвелл подарит свой голос Ларе Крофт. В проекте продолжатся события компьютерной игры Shadow of the Tomb Raider, выпущенной компанией-разработчиком Square Enix.

Сценарий к аниме напишет Таша Хуо (приквел «Ведьмака», «Рыжая Соня»). Информации о дате выхода сериала пока нет. Паралелльно кинокомпания MGM работает над продолжением «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер.

Ранее сервис Netflix представил финальный сезон сериала «Люфицер» с Томом Эллисом. Занявший трон бога принц тьмы спасает мир от нового злодея.