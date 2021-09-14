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Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:59
Общество
Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лос-Анджелес, 14 сентября. Британская актриса Хейли Этвелл, которая встречается с Томом Крузом, получила предложение от создателей анимационного сериала про археолога Лару Крофт.

Американская стриминговая площадка Netflix сообщила, что Этвелл подарит свой голос Ларе Крофт. В проекте продолжатся события компьютерной игры Shadow of the Tomb Raider, выпущенной компанией-разработчиком Square Enix.

Сценарий к аниме напишет Таша Хуо (приквел «Ведьмака», «Рыжая Соня»). Информации о дате выхода сериала пока нет. Паралелльно кинокомпания MGM работает над продолжением «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер.

Ранее сервис Netflix представил финальный сезон сериала «Люфицер» с Томом Эллисом. Занявший трон бога принц тьмы спасает мир от нового злодея.

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