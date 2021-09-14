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Бойцы ВДВ остановили условного противника на учениях «Запад-2021»
Армия
Бойцы ВДВ остановили условного противника на учениях «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Нижний Новгород, 14 сентября. Десантно-штурмовые части ВДВ РФ разгромили силы условного противника на учениях «Запад-2021» под Нижним Новгородом.

Десантный батальон осуществил высадку беспарашютным способом на участке наступления противника. После приземления передовой отряд занял огневые позиции. Поддержку им оказывало звено ударных вертолетов Ми-28Н.

С личным составом была десантирована легкая техника, позволяющая бойцам быстро занимать назначенные рубежи. Бойцы ВДВ при поддержке бронегруппы остановили продвижение противника. В ходе учений «Запад-2021» впервые отрабатывается вариант совместных действий ударного мобильного эшелона с бронегруппой десантно-штурмового батальона. В маневрах были задействованы около двух тысяч военнослужащих, 100 вертолетов и более 40 единиц боевой техники.

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учения вдв запад-2021
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