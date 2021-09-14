Марокко заявило о недопустимости внешнего вмешательства в политический процесс Ливии

Рабат, 14 сентября. Североафриканское королевство продолжит содействовать проведению парламентских и президентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря. Об этом накануне объявил глава МИД Насер Бурита в ходе переговоров со спецпредставителем генсека ООН Яном Кубишем.

Министр заявил о поддержке Рабатом политического процесса и прекращения нестабильности в стране. Он вновь подтвердил неприятие любого внешнего вмешательства.

«Поскольку кризис в Ливии связан с легитимностью, решение может быть достигнуто только на основе демократических мер», — сказал Бурита.

Марокканский дипломат призвал положиться на достигнутый прогресс для успеха предстоящих выборов. Он указал, что Рабат ведет работу по «открытию пространства для диалога между ливийскими сторонами».

Бурита подтвердил, что руководство государства «не имеет повестки дня, решения или инициативы в отношении Ливии». Его усилия направлены исключительно на поддержку ООН в разрешении кризиса.

Ранее Марокко принимало пять раундов диалога между конфликтующими сторонами. В ходе последнего из них в январе 2021 года ливийцы достигли договоренности о механизме занятия суверенных должностей.

В августе глава МИД встретился с членом Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи. Бурита указал на трудности в политическом урегулировании в стране и заявил о важности предстоящего плебисцита.