Вам здесь не рады: Европа охладела к мигрантам

На фоне активизации миграционных потоков из Афганистана страны Евросоюза все меньше заботятся о моральном облике Европы, делая все возможное, чтобы не допустить новых искателей убежища на территорию ЕС. Однако такая политика находит поддержку далеко не у всех и лишь ухудшает политический климат в общеевропейской системе.

Антимигрантская риторика

За последние два месяца в европейских политических кругах прозвучало немало отдельных заявлений о нежелании тех или иных стран принимать у себя беженцев из Афганистана.

В первую очередь эту позицию продвигали давние противники миграционной политики «открытых дверей» в лице Австрии, Словакии, Чехии, Венгрии и Польши. Не отличились особой гостеприимностью и лидеры Германии и Франции, которые еще несколько лет назад называли помощь беженцам «делом чести».

coe.int / Council of Europe

Единая точка зрения Евросоюза по этому вопросу была озвучена по итогам заседания Совета Европы, прошедшего 31 августа. В общем коммюнике говорилось, что организация «примет все возможные меры» для предотвращения массовых нелегальных миграционных потоков из Афганистана и будет избегать появления стимулов для их возникновения. Для этого, в частности, планируется оказание финансовой помощи другим странам региона, чтобы помочь им справиться с мигрантами самостоятельно.

#JHA | Home affairs ministers discussed the situation in #Afghanistan today in Brussels. They also agreed on a statement. Main results of the meeting ➡️ https://t.co/JNyFNaKl8R pic.twitter.com/pYepKnLnn9 — EU Council (@EUCouncil) August 31, 2021

Де-факто это означает, что на данном этапе Евросоюз самоустранился от решения проблем афганских беженцев и переложил их на плечи региональных игроков, пообещав им призрачные пока что деньги и гуманитарную поддержку.

На территории же самой Европы политики начали делать все возможное, чтобы, как говорилось в вышеупомянутом заявлении, «избежать возникновения для беженцев миграционного стимула».

В частности, власти Дании опубликовали заявление о планах ввести для мигрантов новый закон, согласно которому они будут получать социальные пособия только отработав на благо общества 37 часов в неделю.

wikipedia.org / News Oresund / CC BY 2.0

«Мы хотим ввести новый принцип получения социального пособия, при котором нуждающиеся получают помощь только если приносят своей работой пользу. Слишком много лет мы давали пособия просто так, ничего не требуя взамен, и тем самым оказывали им медвежью услугу» — отметила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Denmark tells some migrants to work for benefits https://t.co/bFLhLBBibj — BBC News (World) (@BBCWorld) September 8, 2021

Кроме того, еще накануне заседания Совета Европы некоторые страны начали активно укреплять свои внешние границы. Например, 28 августа власти Болгарии объявили о решении отправить к территории Греции и Турции от 400 до 700 военнослужащих для пресечения гипотетических попыток афганских беженцев проникнуть на территорию страны.

Аналогичные действия осуществляют страны Балтии и Польши, где полагают, что Белоруссия может и дальше использовать свою территорию для «наводнения Европы беженцами». При этом вся эта пограничная деятельность не очень коррелируется с международным правом, которое запрещает государствам применять силовые методы для выдворения беженцев.

Федеральное агентство новостей /

Как минимум, это не честно

При всей видимости, единства внутри ЕС в вопросах предотвращения миграционных потоков в Европу нет. Многие как внутри организации, так и за ее пределами недовольны политическим курсом, выбранным Брюсселем.

Самым высокопоставленным его противником является глава Европейского парламента Давид Сассоли, выразивший глубокое разочарование итогами заседания Совета Европы.

«Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя ее цели и задачи», — заявил чиновник.

Причем он не единственный, кто занимает в Европарламенте такую позицию. Незадолго до заявления Сассоли группа из 60 депутатов организации, представляющих 14 стран ЕС, написала письмо главе Еврокомиссии, в котором призвала немедленно открыть гуманитарные коридоры для афганских беженцев и обеспечить им безопасность.

Вместе с этим Европейская коалиция мигрантов и беженцев (EU-COMAR) также призвала еще один законодательный орган Брюсселя, Совет Европейского союза, принять немедленные и скоординированные меры по поддержке афганцев, нуждающихся в защите.

«Уход США из Афганистана оставил страну разорванной на части, а ее народ в опасности. Хотя первоначально международное сообщество сосредоточило свое внимание на усилиях по эвакуации из аэропорта Кабула, миллионы уязвимых афганцев еще остаются в стране. Их защита является приоритетом и требует европейского внимания. Государства-члены ЕС были непосредственно вовлечены в войну в Афганистане и имеют моральный долг принять все возможные меры для защиты афганцев, чьи жизни находятся под угрозой», — говорится в призыве EU-COMAR.

Global Look Press / Ahmad Massoud

С моральной стороной вопроса нынешней миграционной политики Евросоюза не согласны и некоторые представители научного сообщества. В частности, сотрудник Лондонского университета Андреа Маммоне.

«После продолжительной войны и западной оккупации Афганистан полностью опустошен. Учитывая активную роль европейских стран в этих военных интервенциях, можно было бы подумать, что судьба афганских граждан будет одной из главных проблем западных политиков. Но они до сих пор практически ничего не сделали, хотя несут моральную ответственность за бедственное положение афганцев», — отметил Маммоне в интервью телекомпании Al Jazeera.

Наконец, с отсутствием поддержки своего курса Евросоюз столкнулся и в отношениях с Турцией. Одно время Брюссель рассматривал вариант вновь договориться с Анкарой, которая после миграционного кризиса 2015 года согласилась разместить огромное число беженцев на своей территории. Но идея умерла, едва родившись.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В конце августа 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции «нет долга, ответственности или обязательства» быть «хранилищем беженцев» для Европы и призвал Евросоюз взять на себя ответственность за миграционный кризис в регионе и не отстраняться от проблемы, закрывая границы.

Erdogan says Turkey will not be "Europe's migrant storage unit" amid Afghanistan turmoil https://t.co/pq3jkgeuXV pic.twitter.com/2bpERmcIAf — Reuters (@Reuters) August 19, 2021

Таким образом, обстановка с мигрантами продолжает оказывать существенное влияние на внутриполитическое единство и имидж Евросоюза. Как будут развиваться события дальше, предугадать сложно. Пока очевидно одно: общечеловеческим ценностям и моральным устоям, так активно продвигаемым ЕС, места в миграционной политике организации остается все меньше.

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