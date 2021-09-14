Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 13:04
13:02
Весь мир
Марокко заявило о недопустимости внешнего вмешательства в политический процесс Ливии
13:00
Политика
Эфир: Что даст простым украинцам переход на латиницу и курс на католичество
12:59
Общество
Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix
12:59
Армия
Бойцы ВДВ остановили условного противника на учениях «Запад-2021»
12:53
Весь мир
Глава Правительства Ливии обсудит экономическое сотрудничество с Египтом в Каире
12:51
Политика
Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
12:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде нашли труп полковника МВД
12:47
Общество
Песков прокомментировал формат участия Путина в голосовании на выборах в Госдуму
12:47
Экономика
Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
12:46
Политика
Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
Все новости
ЛДПР

Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
Политика
Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 14 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать ситуацию, сложившуюся с Google в России, так как эта тема не касается Кремля.

По его словам, с вопросами о Google, как и о других зарубежных IT-корпорациях и их возможном уходе из России, следует обращаться в профильные ведомства.

«Это все-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Арбитражный суд вынес решение о запрете для Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого представители «Ростелекома» предложили запретить Google, Cloudflare и сервису DoH использовать публичные DNS-серверы. Однако эксперты считают, что подобная инициатива может ограничить не только доступ граждан к запрещенным ресурсам, но и повлечь сбои в работе некоторых мобильных приложений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
россия песков google
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru