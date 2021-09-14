Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору

Москва, 14 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать ситуацию, сложившуюся с Google в России, так как эта тема не касается Кремля.

По его словам, с вопросами о Google, как и о других зарубежных IT-корпорациях и их возможном уходе из России, следует обращаться в профильные ведомства.

«Это все-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Арбитражный суд вынес решение о запрете для Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого представители «Ростелекома» предложили запретить Google, Cloudflare и сервису DoH использовать публичные DNS-серверы. Однако эксперты считают, что подобная инициатива может ограничить не только доступ граждан к запрещенным ресурсам, но и повлечь сбои в работе некоторых мобильных приложений.