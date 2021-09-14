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Глава Правительства Ливии обсудит экономическое сотрудничество с Египтом в Каире
Весь мир
Глава Правительства Ливии обсудит экономическое сотрудничество с Египтом в Каире
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 14 сентября. Глава переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба посетит столицу Египта в ближайшие дни. Об этом сообщил государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл изданию Сairo24.

Ливийский министр добавил, что визит состоится в рамках встреч Совместного комитета высокого уровня двух стран. Премьер переговорит с руководством республики по поводу возвращения египетских рабочих и реализации проектов по реконструкции и развитию.

По словам чиновника, предстоящая поездка призвана укрепить двусторонние отношения. За прошедшие полгода государства подписали ряд документов о сотрудничестве.

В апреле 2021 года Триполи посетил египетский премьер Мустафа Мадбули. По итогам встреч политики подтвердили поддержку плана развития Ливии и экономического роста.

Салама аль-Гувейл сказал, что на восстановление страны необходимо 111 млрд долларов. Такую сумму планируют реализовать в течение 10 лет. Компании из соседней республики намерены активно участвовать в проектах.

Ранее бывший глава отдела регистрации занятости в Федерации торговых палат Египта Хамди Имам сообщил журналистам, что трудовые мигранты вернутся в Ливию в начале 2022 году. Произойдет это после президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

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ливия египет дабиба
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