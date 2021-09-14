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Песков прокомментировал формат участия Путина в голосовании на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:51
Общество
Песков прокомментировал формат участия Путина в голосовании на выборах в Госдуму
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент Владимир Путин позднее сообщит, как будет принимать участие в голосовании на выборах в Госдуму.

Единый день голосования состоится 19 сентября, а 14 сентября стало известно, что Владимир Путин ушел на самоизоляцию. Глава государства принял такое решение из-за большого числа случаев заражения коронавирусом в своем окружении.

«Мы сообщим, когда будет принято решение президентом, мы сообщим», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, как Владимир Путин будет голосовать.

Владимир Путин впервые сообщил, что может уйти на карантин во время встречи с паралимпийцами в Кремле. Из-за нового и временного формата работы президент будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

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