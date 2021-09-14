Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

Москва, 14 сентября. Инициатива должна снизить количество случаев, когда автовладельцы будут вынуждены проходить техосмотр.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от партии «Единая Россия», подтвердили в ее пресс-службе. Если решение вступит в силу, российские водители смогут проходить технический осмотр по своему желанию. Необходимым он останется лишь при постановке транспортного средства на учет, смене владельца и замене основных агрегатов.

Идея нашла поддержку в кабмине. Глава правительства Михаил Мишустин высказался в поддержку проекта закона.

«Будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — цитирует его «Север-Пресс».

Представители партии рассказывали о своей задумке и раньше. Предполагалось, что изменения затронут только физических лиц, а бизнес продолжит проходить ТО в обязательном порядке.