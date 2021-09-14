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Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
Экономика
Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Инициатива должна снизить количество случаев, когда автовладельцы будут вынуждены проходить техосмотр.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от партии «Единая Россия», подтвердили в ее пресс-службе. Если решение вступит в силу, российские водители смогут проходить технический осмотр по своему желанию. Необходимым он останется лишь при постановке транспортного средства на учет, смене владельца и замене основных агрегатов.

Идея нашла поддержку в кабмине. Глава правительства Михаил Мишустин высказался в поддержку проекта закона.

«Будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — цитирует его «Север-Пресс».

Представители партии рассказывали о своей задумке и раньше. Предполагалось, что изменения затронут только физических лиц, а бизнес продолжит проходить ТО в обязательном порядке.

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