Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 13:03
13:02
Весь мир
Марокко заявило о недопустимости внешнего вмешательства в политический процесс Ливии
13:00
Политика
Эфир: Что даст простым украинцам переход на латиницу и курс на католичество
12:59
Общество
Новая девушка Тома Круза озвучит Лару Крофт для мультсериала Netflix
12:59
Армия
Бойцы ВДВ остановили условного противника на учениях «Запад-2021»
12:53
Весь мир
Глава Правительства Ливии обсудит экономическое сотрудничество с Египтом в Каире
12:51
Политика
Песков переадресовал вопрос о ситуации с Google в России Роскомнадзору
12:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде нашли труп полковника МВД
12:47
Общество
Песков прокомментировал формат участия Путина в голосовании на выборах в Госдуму
12:47
Экономика
Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
12:46
Политика
Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
Все новости
ЛДПР

Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
Политика
Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не сможет присоединиться к совещанию правительства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В анонсированном заседании кабмина, помимо президента Владимира Путина и Медведева, также должны принять участие члены руководства партии «Единая Россия». Причину отсутствия экс-президента на встрече Песков не уточнил.

Ранее сообщалось об уходе Владимира Путина на самоизоляцию. По признанию главы государства среди тех, с кем он регулярно контактирует, участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР
путин кабмин песков кремль медведев правительство COVID-19 самоизоляция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru