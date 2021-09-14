Песков: Медведев не будет участвовать в совещании Путина с кабмином и руководством ЕР

Москва, 14 сентября. Зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не сможет присоединиться к совещанию правительства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В анонсированном заседании кабмина, помимо президента Владимира Путина и Медведева, также должны принять участие члены руководства партии «Единая Россия». Причину отсутствия экс-президента на встрече Песков не уточнил.

Ранее сообщалось об уходе Владимира Путина на самоизоляцию. По признанию главы государства среди тех, с кем он регулярно контактирует, участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией.