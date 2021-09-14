Законодательные изменения помогут россиянам оценивать риски финансовых операций

Москва, 14 сентября. Банки, финансовые организации и страховые компании теперь обязаны предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о проводимых операциях. Это следует из поправок в несколько законодательных актов, которые вступили в силу в сентябре: №395-I «О банках и банковской деятельности», №4015-I «Об организации страхового дела в РФ» и №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Подробнее рассказывает «Лайф».

Согласно нововведениям, если физлицо заключает договор, то в нем должны быть указаны все возможные риски, связанные с исполнением данного соглашения обеими сторонами. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

«Данные новации несколько усложняют процедуру продажи банковских продуктов. Ведь теперь недостаточно просто получить подпись клиента в договоре, а потребуется еще отдельно зафиксировать согласие с возможными рисками продукта. Такая ситуация, скорее всего, повлияет на привлечение средств граждан в депозиты с инвестиционной составляющей и, возможно, изменит баланс кредитных продуктов с большим перевесом в сторону обычных потребительских кредитов, которые более понятны и поэтому кажутся менее рискованными, чем, например, карты рассрочек», — считает руководитель департамента обслуживания частных клиентов одного из крупных российских банков.

Согласно нововведениям, информировать потребителей должны те, кто заключает с физическими лицами договор о брокерском обслуживании, договор доверительного управления, договор об инвестиционном консультировании, пенсионный договор, договор передачи личных сбережений, договор займа с микрофинансовой организацией или потребительским кооперативом.

Центробанк уже рекомендовал банкам и брокерам воздержаться от продажи населению сложных финансовых продуктов хотя бы до конца 2021 года, когда должна полноценно заработать специальная процедура, позволяющая тестировать неквалифицированных инвесторов на знание рисков. Так как прошлые рекомендации не были услышаны, вступившие в силу поправки в законодательство подразумевают за неисполнение обязательств по информированию штраф до 0,1% от уставного капитала за каждый случай либо в виде отзыва лицензии (статья 74 закона «О Центральном банке Российской Федерации»).

Ранее сообщалось что в Visa объяснили увеличение межбанковских комиссий для российских клиентов.