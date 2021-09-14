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Посол США в Таджикистане получил ноту протеста от МИД республики из-за заявления Байдена
Политика
Посол США в Таджикистане получил ноту протеста от МИД республики из-за заявления Байдена
wikimedia.org  /  User:VargaA

Душанбе, 14 сентября. МИД Таджикистана вручил послу США в республике Джону Марку Поммершайму ноту протеста из-за высказываний американского президента Джо Байдена.

Глава Белого дома заявил, что большинству американцев не понравилось, как прошел вывод войск из Афганистана.

«Если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет», — сказал Джо Байден.

Такое сравнение не одобрили в Душанбе. Подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства, подчеркнули в МИД Таджикистана.

Ранее сообщалось, что ОДКБ может направить военных в Таджикистан в случае обострения ситуации в Афганистане. Однако в МИД России не увидели необходимости в демонстрации силы ОДКБ в Афганистане, передавала НСН.

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