Путин 14 сентября проведет онлайн-встречу с губернатором Тульской области

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Встреча пройдет 14 сентября.

О планах президента сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал об этом на брифинге.

Алексей Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года. Он будет участвовать в выборах главы региона. Голосование пройдет 19 сентября.

Недавно стало известно, что Путин уходит на самоизоляцию, передает НСН. Это связано с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Президент уже сдал тест на коронавирус, который показал, что он абсолютно здоров.