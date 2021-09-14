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Путин 14 сентября проведет онлайн-встречу с губернатором Тульской области
Политика
Путин 14 сентября проведет онлайн-встречу с губернатором Тульской области
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Встреча пройдет 14 сентября.

О планах президента сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал об этом на брифинге.

Алексей Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года. Он будет участвовать в выборах главы региона. Голосование пройдет 19 сентября.

Недавно стало известно, что Путин уходит на самоизоляцию, передает НСН. Это связано с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Президент уже сдал тест на коронавирус, который показал, что он абсолютно здоров.

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путин песков дюмин
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