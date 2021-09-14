Баранец увидел угрозу для США в испытаниях новой крылатой ракеты КНДР

Москва, 14 сентября. США следует опасаться новой крылатой ракеты КНДР, так как Пхеньян может скрывать ее реальные возможности. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела успешный испытательный запуск новой крылатой ракеты большой дальности. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета поразила цель на расстоянии 1,5 тысячи километров. В Пхеньяне подчеркнули, что новая ракета является «эффективным средством, обеспечивающим безопасность государства и сдерживающим военные попытки враждебных сил против республики», передает «ПолитРоссия».

Баранец уверен, что США стоит опасаться новой северокорейской крылатой ракеты. По его словам, КНДР может намерено скрывать характеристики нового вооружения. Вполне возможно, что дальность полета новой ракеты превышает заявленные 1,5 тысячи километров.

«Северная Корея блефует. Да, она запускает ракету на 1,5 тысячи километров, но это еще не значит, что эта ракета не может достигнуть берегов США. Причем руководство Северной Кореи уже сообщало, что у них есть изделие с такой дальностью полета, которое может пересечь Тихий океан и шлепнуться на территорию Соединенных Штатов Америки», — отметил Баранец.

Ранее в Совфеде РФ отреагировали на испытания новой северокорейской крылатой ракеты. По словам сенатора Владимира Джабарова, действия Пхеньяна не представляют опасности для России. При этом в марте 2021 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что восточные границы России прикрыты средствами противовоздушной и противоракетной обороны, которые надежно защищают Дальний Восток от спланированной атаки противника или случайного выстрела с территории союзника, передает «Утро.ру».