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Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству антипрививочников
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Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству антипрививочников
Общество
Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству антипрививочников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Киев, 14 сентября. Более половины взрослых украинцев заявили, что не планируют прививаться от коронавируса в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром политической социологии в августе 2021 года, сообщает издание «Новороссия».

«В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации на Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами. Данные опроса показывают долю людей, вакцинированных от COVID-19, почти идентичную с официальной статистикой, она составляет около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает на Украине», — говорится в анонсе исследования.

Согласно результатам опроса, более 56% взрослого населения страны не собирается делать прививки в ближайшее время. А респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются значительно меньше, чем те, которые переболели опасной инфекцией.

Ранее ФАН приводил данные о российской вакцине «Спутник V». Ее эффективность варьируется от 83% до 94% в зависимости от методики подсчета.

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Все новости / Общество / Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству антипрививочников
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