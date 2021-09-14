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Моргенштерн помог закрыть сбор в 160 млн рублей на лечение ребенка с СМА

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:42
Общество
Моргенштерн помог закрыть сбор в 160 млн рублей на лечение ребенка с СМА
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Москва, 14 сентября. Жительница Тимашевска Евгения Полуян закрыла сбор на лечение сына Ильи, который борется со спинально-мышечной атрофией (СМА), об этом она сообщила ФАН.

На лечение маленькому Илье нужно было собрать более 160 млн рублей. Эти деньги пойдут на эффективный препарат «Золгенсма», его назначают пациентам с СМА.

По словам Евгении Полуян, ее семья «стучалась во все двери». Сначала помощь пришла от коллег Евгении из МВД — они передали деньги и подарки для малыша. Затем родителям удалось связаться с уфимским рэпером Алишером Моргенштерном.

Артист перевел 15 млн рублей, организовал прямой эфир, делал публикации в соцсетях, после чего деньги стали активно поступать на банковский счет родителей Ильи, пишет ФАН. Теперь, когда на лечение мальчика есть необходимая сумма, родные уверены, что его спасут.

Ранее в Пушкинском перинатальном центре врачи спасли роженицу, у которой случился отек мозга. После оказания комплексной помощи, жизни женщины и ее малышу ничего не угрожает.

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