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Сотрудники турецкого отеля назвали россиянку «тупицей» в ответ на замечание
Общество
Сотрудники турецкого отеля назвали россиянку «тупицей» в ответ на замечание
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Россиянка сделала замечание сотрудникам отеля в турецком Сиде и получила в ответ оскорбление от персонала.

Девушка приехала на отдых в трехзвездочный отель. Путешественница заметила, что многие гости объекта размещения с вечера занимают шезлонги, оставляя на них свои полотенца. Россиянка решила обратить внимание персонала на этот факт. Сотрудники гостиницы попросили туристку перейти на английский язык в разговоре, из-за чего девушка растерялась и не стала продолжать беседу.

«На что вслед услышала stupid, то есть «тупица». Значение этого слова я примерно понимаю и сказала, что за грубость обращусь в полицию. И знаете, что я слышала в ответ? Сотрудник пляжа сказал: Russian people bla-bla-bla», — поделилась историей туристка на площадке «Яндекс.Дзен».

Одной из главных особенностей турецких отелей считается их система «все включено». Российские гостиницы решили перенять опыт зарубежных коллег и начать использовать такой формат размещения гостей уже в 2022 году, передает «Ридус».

Согласно требованиям власти Турции, иностранцы могут пересекать границу страны только при наличии вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста. Дети до 12 лет могут прилетать на отдых без такого документа, сообщили в управлении гражданской авиации республики.

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