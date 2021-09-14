Песков: Путин и Асад обсуждали Афганистан во время встречи в Кремле

Москва, 14 сентября. Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель администрации российского лидера рассказал, что на переговорах в Кремле стороны провели широкий обмен мнениями по двусторонним отношениям Москвы и Дамаска, а также по ситуации в Сирии.

Владимир Путин и Башар Асад обсудили взаимодействие между странами по ситуации в Афганистане, добавил Песков.

Во время встречи российский лидер отметил увеличение товарооборота между государствами. По его словам, за первое полугодие текущего года показатели товарооборота увеличились в 3,5 раза.