Голливудская актриса Кейт Хадсон объявила о своей помолвке с 35-летним бизнесменом

Лос-Анджелес, 14 сентября. Номинантка на премию «Оскар» Кейт Хадсон и ее избранник Дэнни Фудзикава решили сыграть свадьбу после пяти лет отношений и рождения дочери Рани.

Радостной новостью голливудская звезда поделилась на своей странице в Instagram. Хадсон опубликовала трогательный снимок, на котором она целуется со своим женихом. На руке актрисы можно заметить внушительное обручальное кольцо с бриллиантом.

«Поехали!», — радостно подписала фотографию Кейт Хадсон, дополнив сообщение смайликами на тему свадьбы.

Коллеги актрисы, а также ее многочисленные поклонники эмоционально отреагировали на новость. В комментариях они принялись поздравлять пару с важным событием. Некоторые не упустили возможно поиронизировать и заявили, что «с трудом дожили до помолвки Хадсон». Со свадьбой звезда и ее избранник действительно не торопились — Кейт Хадсон и бизнесмен Дэнни Фудзикава знакомы около 15 лет, но встречаться начали только в 2016 году. Фанаты ждали объявления о помолвке, когда у пару родилась дочь Рани в 2018-м, однако и тогда влюбленные решили отложить бракосочетание.

«О, господи! Наконец-то! Мои поздравления, я так за вас рада!»; «Что? Погодите-ка, я думала вы давно женаты уже лет пять-шесть! Мой мир сегодня перевернулся»; «Поздравляю вас обоих с этим важным событием! Счастья и долгих лет совместной жизни», — написали фолловеры.

Накануне о своей помолвке объявила поп-певица Бритни Спирс. Фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым звезда встречается пять лет, сделал ей предложение руки и сердца. В соцсетях артистка похвасталась обручальным кольцом с бриллиантом в четыре карата, изготовленным специально по заказу ее бойфренда.