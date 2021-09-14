Эфир: Каких нововведений следует ждать на парламентских выборах в России

Во вторник, 14 сентября, с 15:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Журавлева.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах, таких как Москва и Севастополь, Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, можно будет проголосовать онлайн. Помимо этого, отдать свой голос удаленно смогут и жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России.

Какие еще нововведения следует ждать на этих выборах?

Насколько защищены выборы от вмешательства иностранных государств?

Правда ли, что москвичи смогут даже переменить свое волеизъявление в ходе онлайн-голосования, зачем это сделано?

Из каких стран в Россию прибудут наблюдатели?

Какие новые полномочия получат депутаты Госдумы VIII созыва?

Будет ли видеонаблюдение на участках, кто сможет его увидеть?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает Владимир Журавлев.