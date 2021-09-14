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Корабли Балтфлота отразили воздушную атаку условного противника на учениях «Запад-2021»
Армия
Корабли Балтфлота отразили воздушную атаку условного противника на учениях «Запад-2021»
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 14 сентября. Корабли Балтийского флота ВМФ РФ отразили атаку средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удары по морским и береговым целям в рамках учений.

В маневрах были задействованы корветы «Стерегущий» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27, которые имитировали высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

Экипажи кораблей активировали средства радиоэлектронной борьбы, а также установили активные и пассивные помехи. При подходе «вражеских целей» к рубежу ведения огня корветы выполнили практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

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россия учения запад-2021
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