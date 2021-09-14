Киев, 14 сентября. Официальный Киев больше не может полагаться на обещания и слова лидеров стран коллективного Запада и заверения международных организаций, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

О разочаровании главы украинского международного ведомства сообщает британское издание The Independent. По сообщениями СМИ, Кулеба открыто выразил недоверие главам западных государств и признал, что излишняя политическая наивность Киева принесла Украине немало слез.

«Страна (Украина. — прим. ФАН) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — подчеркнул чиновник с Михайловской площади.

В подтверждение своих слов Кулеба привел немало доказательств эпизодов, когда главы «демократических» государств использовали «украинскую карту» для достижения собственных внешнеполитических целей. Так, например, несмотря на многократные заявления Евросоюза по Крыму и Донбассу, эти территории Киев не смог заполучить под свой контроль, а экс-президент США Дональд Трамп и вовсе не гнушался прикрываться «Украинагейтом» при любом удобном случае, пожаловался министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечался неоднозначными высказываниями в адрес коллективного Запада. Так киевский чиновник в ходе выступления на форуме YES Brainstorming открыто обвинил ЕС в насаживании Киева на «крючок реформ» в обмен на лживые обещании о присоединении к континентальному блоку «когда-нибудь».