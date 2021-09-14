В Кремле объяснили причину ухода Путина на самоизоляцию

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин уходит на самоизоляцию, однако лидер страны абсолютно здоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства допустил свой переход на удаленный формат работы во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Некоторое время Путин будет проводить встречи только дистанционно, однако это не повлияет на его запланированный график, заверил Песков.

Причиной временной перехода президента стали его контакты с заразившимися коронавирусом людьми, рассказал Путин. Пресс-секретарь признался, что тоже возможно уйдет на самоизоляцию по этой же причине.