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В Кремле объяснили причину ухода Путина на самоизоляцию

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 12:36
Общество
В Кремле объяснили причину ухода Путина на самоизоляцию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин уходит на самоизоляцию, однако лидер страны абсолютно здоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства допустил свой переход на удаленный формат работы во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Некоторое время Путин будет проводить встречи только дистанционно, однако это не повлияет на его запланированный график, заверил Песков.

Причиной временной перехода президента стали его контакты с заразившимися коронавирусом людьми, рассказал Путин. Пресс-секретарь признался, что тоже возможно уйдет на самоизоляцию по этой же причине.

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