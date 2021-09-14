Эфир: Что даст простым украинцам переход на латиницу и курс на католичество

Во вторник, 14 сентября, с 13:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты обсуждают идею киевских властей о переходе на латиницу.

Автор инициативы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Некоторые политики зашли еще дальше, предложив верующим отказаться от православия и принять католичество. Цель одна — еще сильнее отдалить Украину от России и сблизить ее с Западом.

Напомним, первой из советских республик после распада СССР на латиницу перешла Молдавия, сейчас в процессе перехода находятся Узбекистан и Казахстан.

Во сколько такие изменения обойдутся Украине?

Каковы могут быть результаты?

Насколько быстрым может быть переход Украины на латиницу?

Смогут ли власти страны принудить православных граждан перейти в католичество?

Что станет с претензиями Киева на тысячелетнюю историю Руси в случае отказа от кириллицы?

Насколько упадет грамотность среди украинцев после перехода на латиницу?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» отвечают экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.